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Сигареты оптом

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Спецпредложение

Сигареты Корона Желтая оптом

Сигареты Корона Желтая оптом

33.00₽

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Сигареты Credo оптом

Сигареты Credo оптом

28.00₽

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Сигареты Корона 21 Желтая оптом

Сигареты Корона 21 Желтая оптом

34.00₽

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Сигареты Корона Kalipso (Калипсо) Gold оптом

Сигареты Корона Kalipso (Калипсо) Gold оптом

37.00₽

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NZ Gold Super Slims оптом

NZ Gold Super Slims оптом

37.00₽

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Корона Слим Серая оптом

Корона Слим Серая оптом

40.00₽

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Сигареты Корона 24 желтая оптом

Сигареты Корона 24 желтая оптом

45.00₽

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Сигареты 2222 Blue Label оптом

Сигареты 2222 Blue Label оптом

64.00₽

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Сигареты 2222 Red Label оптом

Сигареты 2222 Red Label оптом

64.00₽

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Сигареты BOND Street Blue Selection оптом

Сигареты BOND Street Blue Selection оптом

40.00₽

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Сигареты BOND Street Red Selection оптом

Сигареты BOND Street Red Selection оптом

40.00₽

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Сигареты Kent 4 оптом

Сигареты Kent 4 оптом

50.00₽

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Сигареты Kent 8 оптом

Сигареты Kent 8 оптом

50.00₽

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Сигареты Kent Crystal оптом

Сигареты Kent Crystal оптом

56.00₽

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Сигареты Kent Silver Nano оптом

Сигареты Kent Silver Nano оптом

63.00₽

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Сигареты Kent White Nano оптом

Сигареты Kent White Nano оптом

63.00₽

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Сигареты L&M Blue оптом

Сигареты L&M Blue оптом

41.00₽

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Сигареты L&M Red оптом

Сигареты L&M Red оптом

41.00₽

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Сигареты LD Blue оптом

Сигареты LD Blue оптом

40.00₽

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Бестселлеры

NZ Gold MS оптом

NZ Gold MS оптом

37.00₽

Корона Голубая оптом

Корона Голубая оптом

34.00₽

Dove Сompact Silver оптом

Dove Сompact Silver оптом

35.00₽

Корона Слим Желтая оптом

Корона Слим Желтая оптом

38.00₽

NZ Safari оптом

NZ Safari оптом

36.00₽

Популярные товары

Сигареты Корона Kalipso (Калипсо) Gold оптом

Сигареты Корона Kalipso (Калипсо) Gold оптом

37.00₽

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Сигареты Dove Platinum MEDIUM EDITION оптом

Сигареты Dove Platinum MEDIUM EDITION оптом

37.00₽

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Сигареты Корона Kalipso (Калипсо) Gold Super Slims оптом

Сигареты Корона Kalipso (Калипсо) Gold Super Slims оптом

37.00₽

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Сигареты Корона Kalipso (Калипсо) Nano оптом

Сигареты Корона Kalipso (Калипсо) Nano оптом

32.00₽

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Сигареты Корона Стиль оптом

Сигареты Корона Стиль оптом

33.00₽

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Сигареты Marlboro Red Duty Free (Камаз) оптом

Сигареты Marlboro Red Duty Free (Камаз) оптом

49.00₽

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Сигареты Корона 21 Желтая оптом

Сигареты Корона 21 Желтая оптом

34.00₽

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Наш блог

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты
18.01.2019 | Admin
Как отмечается, ставка акциза на сигареты в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Госдума приняла закон о повышении акцизов на сигареты

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Доля рынка нелегальных сигарет в России сократилась до 10,2%
18.01.2019 | Admin

Как выяснили эксперты, доля пачек с брендами отечественных производителей с подозрительным (поддельным) акцизом за III квартал составила менее 14%. При этом в ряде приграничных регионов, в первую очередь вдоль западной и юго-западной границ России, а также вдоль границы с Казахстаном, доля нелегальной продукции остаётся на уровне 25—32%.


Доля рынка нелегальных сигарет в России сократилась до 10,2%

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Путин подписал закон о единой минимальной цене на табак
18.01.2019 | Admin
Законом устанавливается единая минимальная цена, которая будет рассчитываться в порядке, определяемом правительством, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям.

Путин подписал закон о единой минимальной цене на табак

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Ужесточение правил продажи табака
18.01.2019 | Admin

Председатель московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал вступление в силу запрета на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.

Ужесточение правил продажи табака

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Товары со скидкой

(В.П) Кальян MYA "COPPA" (пивная кружка) 589141

(В.П) Кальян MYA "COPPA" (пивная кружка) 589141

698.00₽ 1500.00₽

AMCTERDAM Just Smoke 100 гр табак для кальяна

AMCTERDAM Just Smoke 100 гр табак для кальяна

180.00₽ 450.00₽

ANNIVERSARY COOKIES Just Smoke 100 гр. Табак для кальяна

ANNIVERSARY COOKIES Just Smoke 100 гр. Табак для кальяна

180.00₽ 450.00₽

Ants In My Head (Муравьи В Моей Голове) Othmani 100гр Табак для кальяна

Ants In My Head (Муравьи В Моей Голове) Othmani 100гр Табак для кальяна

232.00₽ 499.00₽

APPLE CANDY (Яблочные конфеты) Duft 100 гр Табак для кальяна

APPLE CANDY (Яблочные конфеты) Duft 100 гр Табак для кальяна

270.00₽ 400.00₽

APPLE CRUMBLE Just Smoke 100 гр табак для кальяна

APPLE CRUMBLE Just Smoke 100 гр табак для кальяна

180.00₽ 450.00₽

Apple Explosion (Яблочный взрыв) Othmani 100гр Табак для кальяна

Apple Explosion (Яблочный взрыв) Othmani 100гр Табак для кальяна

232.00₽ 499.00₽

BANANA BREAKFAST (Банановый завтрак) Mars 50 гр. Табак для кальяна

BANANA BREAKFAST (Банановый завтрак) Mars 50 гр. Табак для кальяна

167.00₽ 250.00₽

BANANA GUM (Банановая жвачка) Duft 100 гр Табак для кальяна

BANANA GUM (Банановая жвачка) Duft 100 гр Табак для кальяна

270.00₽ 400.00₽

BANANA Just Smoke 100 гр. Табак для кальяна

BANANA Just Smoke 100 гр. Табак для кальяна

180.00₽ 450.00₽

BANANA MANIA Just Smoke 100 гр табак для кальяна

BANANA MANIA Just Smoke 100 гр табак для кальяна

180.00₽ 450.00₽

BANANA Nofar 50 гр (БАНАН) табак для кальяна

BANANA Nofar 50 гр (БАНАН) табак для кальяна

72.00₽ 100.00₽