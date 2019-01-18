Как выяснили эксперты, доля пачек с брендами отечественных производителей с подозрительным (поддельным) акцизом за III квартал составила менее 14%. При этом в ряде приграничных регионов, в первую очередь вдоль западной и юго-западной границ России, а также вдоль границы с Казахстаном, доля нелегальной продукции остаётся на уровне 25—32%.



