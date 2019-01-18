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18.01.2019 | Admin
Как отмечается, ставка акциза на сигареты в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.
18.01.2019 | Admin
Как выяснили эксперты, доля пачек с брендами отечественных производителей с подозрительным (поддельным) акцизом за III квартал составила менее 14%. При этом в ряде приграничных регионов, в первую очередь вдоль западной и юго-западной границ России, а также вдоль границы с Казахстаном, доля нелегальной продукции остаётся на уровне 25—32%.
Доля рынка нелегальных сигарет в России сократилась до 10,2%
18.01.2019 | Admin
Законом устанавливается единая минимальная цена, которая будет рассчитываться в порядке, определяемом правительством, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям.
Путин подписал закон о единой минимальной цене на табак
18.01.2019 | Admin
Председатель московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал вступление в силу запрета на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.